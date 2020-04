Gabigol revela promessa a Babu após BBB; ator está novamente no paredão

​Com o aceleramento rumo ao final, o Big Brother Brasil teve um domingo de eliminação e, na sequência, formação de paredão. Gabi deixou a casa ao ser a mais votada na disputa com Thelma e Babu.

Mas a alegria do ator durou pouco, já que ele foi indicado mais uma vez para a berlinda. E Gabigol, ​como de costume, não deixou de se manifestar na torcida…

​​

O atacante do ​Flamengo, a propósito, revelou no último fim de semana que fez uma promessa à namorada de Babu, Tatiane Melo:

“Tenho falado toda hora com a mulher dele pra gente dar uma força, porque ele precisa. Quando ele sair, vou lá no Vidigal com ele. Está tudo armado”, revelou o artilheiro.

O próximo paredão será na terça-feira. Além do próprio Babu, Flay e Marcela poderão ser escolhidas pelo público para deixar a competição.