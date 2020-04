Gana e história prévia: Vasco reformula futebol com ídolos e ‘velhos conhecidos’

​É bastante possível que, dentre os 20 clubes da Série A, o ​Vasco tenha sido aquele com mais ‘agitação’ de bastidores neste primeiro mês de paralisação do calendário nacional. O time carioca mudou não apenas o seu comandante, como também diversas peças de sua comissão técnica e do seu departamento de futebol.

Antes auxiliar fixo, ​Ramon Menezes foi efetivado como treinador para a sequência de 2020, por já conhecer bem o elenco e o dia a dia do clube. José Luiz Moreira foi alçado ao posto de vice-presidente de futebol, nomeando o veteraníssimo ​Antônio Lopes para atuar como coordenador técnico. O filho deste, Júnior Lopes, foi contratado para ser auxiliar técnico na comissão de Ramon: os dois obtiveram juntos a licença PRO, em curso na CBF. Por fim, o Cruzmaltino ainda efetivou o ídolo Carlos Germano como preparador de goleiros.

Como destaca o ​UOL Esportes, ao promover ídolos e ‘velhos conhecidos’, o Vasco aposta, em especial, no aspecto afetivo e na história preexistente destes profissionais no clube. Há, também, a crença da alta cúpula vascaína de que esse departamento de futebol reformulado tentará ao máximo se provar, ou seja, chegará com ‘sangue nos olhos’ para a sequência de 2020. Mais do que nunca, o Gigante da Colina precisa deles.

Crédito da foto de cobertura: Carlos Gregório Júnior/Vasco

