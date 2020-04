Gi Group Brasil abre 1.500 vagas de emprego para diversos cargos; Confira

A Gi Group Brasil, empresa de recursos humanos, está selecionando pessoas para trabalhar como temporário em setores essenciais e também para cargos fixos nas regiões sudeste, sul e nordeste do país. Ao todo são 1.500 vagas disponíveis, sendo 1.000 temporárias e 500 permanentes.

“Fundado em 1998, o Grupo iniciou sua estratégia de expansão internacional no início de 2007, o que levou nossa marca a mais de 50 países na Europa, América e Ásia. Com o empenho e comprometimento de mais de 4.000 funcionários diretos, em 2018 alcançamos o marco de faturamento de 2,3 bilhões de euros, atendendo a mais de 20.000 empresas através de 600 filiais espalhadas pelo mundo. No Brasil, somamos quase 400 funcionários internos e mais de 4.000 terceiros administrados pela Gi Group Brasil.”

Em relação às vagas de emprego temporário, o período de contratação pode variar de acordo com a duração da quarentena, mas o prazo inicial previsto varia de 30 a 90 dias.

Confira alguns cargos.

Cargos

Analista Administrativo

Analista de Processos

Analista de Folha de Pagamento

Técnico de Enfermagem

Técnico de Empilhadeira

Vendedor

Auxiliar de Produção

Atendente

Operador de Logística

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.contratando.com.br/

Assaí também abriu vagas de emprego: 1.000 no total

O Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado de autosserviço, pertencente ao GPA, abriu 1.000 novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são abertas neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o site de recrutamento da empresa e cadastrar o currículo na vaga de interesse.

No site também é possível conferir detalhes de vagas, pré-requisitos, escolaridade mínima, benefícios, salário, local de trabalho e atribuições dos cargos disponíveis.