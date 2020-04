Gigante da Premier League sinaliza oferta de R$ 450 milhões por Coutinho

​Uma das indefinições de mercado que mais gera curiosidade no Velho Continente – e no mundo todo, por tabela -, diz respeito ao futuro de ​Coutinho. Emprestado ao Bayern de Munique até o verão (junho/2020), o brasileiro pertence ao Barcelona, ao qual é vinculado até meados de 2023. Sem intenções de reaproveitar o meia e precisando fazer caixa, o time catalão indica que pretende negociá-lo em definitivo. O Bayern, no entanto, não ativará a cláusula de compra.

Sem o gigante alemão na jogada, a ​Premier League desponta como um destino provável para Coutinho, pois foi lá que testemunhamos sua melhor forma (Liverpool). De acordo com o jornal britânico ‘The Sun’, a contratação do brasileiro é pauta considerada nos bastidores de um grande clube do país, o Chelsea, que estaria disposto oferecer cifras consideráveis para tê-lo em 2020/21. Lampard gosta de seu futebol e busca um meia-atacante agudo e experiente, que venha para preencher a lacuna que as prováveis saídas de Willian e Pedro deixarão.

Ciente de que não conseguirá recuperar integralmente o montante que investiu no atleta (160 milhões de euros), o Barça estaria considerando a possibilidade de baixar sua pedida de 100 para 80 milhões de euros, algo em torno de R$ 453 milhões. Caso se confirme esse valor, é bastante provável que tenhamos os Blues bem cotados na ‘caça’ ao brasileiro.

