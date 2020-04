Gigante sul-americano sonha em contratar Higuaín; pai do atacante se pronuncia

​Na mesma semana em que as especulações sobre o futuro de Cavani esquentaram de vez – seu empresário confirmou que ​três clubes brasileiros abriram contato -, outro camisa 9 mundialmente reconhecido está no radar sul-americano: Gonzalo Higuaín.

O centroavante argentino de 32 anos não tem sido titular absoluto ao longo da temporada de 2019/20, cenário que aumenta as esperanças do River Plate em conseguir repatriar seu ídolo. De acordo com o jornal argentino ​‘Clarin’, trata-se de um movimento de mercado estudado pela atual diretoria, mas que certamente seria bastante desafiador para as finanças do clube. Revelado pelo time millonario, Higuaín foi vendido ao Real Madrid em 2006, por €13 milhões.

Pai do atacante comenta especulação

Pouco tempo depois da suposta sondagem ser noticiada por diversas fontes sul-americanas – respingando, obviamente, em solo europeu -, Jorge Higuaín, pai do centroavante e também ex-jogador do River, conversou com a reportagem do site ​’OGoal’. Ele esclareceu a situação do atleta, dando um ‘banho de água fria’ no torcedor millonario: “Por ora, é impossível. Não há como ele retornar ao River Plate. Gonzalo tem contrato com a Juventus para este e para o próximo ano ainda por cumprir”, cravou