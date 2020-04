Gigi Hadid e Zayn Malik terão uma menina, afirma site

Conforme vem sendo noticiado, Gigi Hadid está grávida de Zayn Malik, e após revelar a informação da gravidez, o site TMZ conta em primeira mão o sexo do bebê, e os pombinhos serão pais de uma menina.



De acordo com a publicação do site, a revelação foi feita em festa de aniversário de 25 anos da modelo na fazenda da família na Pensilvânia, estado nordeste dos EUA, cuja decoração foi feita com balões cor-de-rosa, sacolas de presentes Hello Little One e o bolo também cor-de-rosa.



Vale lembrar que recentemente Yolanda Hadid, mãe de Gigi e Bella Hadid, confirmou a gravidez, afirmando estar muito feliz com a novidade de ser avó.



“Ainda chocada, nosso pequeno segredo vazou para a imprensa. Claro que estamos muito empolgados. Estou animada para me tornar avó em setembro, especialmente depois que perdi minha mãe recentemente. Mas esta é a beleza da vida, uma alma nos deixa e uma nova chega. Nos sentimos muito abençoados”, declarou ao talk show holandês RTL Boulevard.



Após revelação da gravidez de cinco meses de Gigi Hadid e Zayn Malik, os seguidores do casal foram para as redes sociais atrás de pistas e mensagens subliminares da gravidez, e teriam encontrando uma possível evidência.



De acordo com os fãs, Gigi teria dado pistas do sexo do bebê nas fotos da festa de aniversário, pois os balões de 2 e 5 (idade dela) estavam cada um com uma fita, sendo de um deles rosa e a outra azul.



Porém, por estar abraçando Zayn em um dos cliques apenas como o balão detentor da fita azul, os internautas imaginaram que se tratava de um menino.



Mesmo antes de nascer, a filha de Gigi Hadid e Zayn Malik já faz um tremendo sucesso com o público, não é mesmo?



