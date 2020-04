Gigi Hadid e Zayn vão ser papais, diz site

Pelo visto, Gigi Hadid e Zayn Malik podem ser os próximos papais de primeira viagem do meio artístico.



Segundo informações do site TMZ, a modelo estaria no quinto mês de gestação do primeiro filho, fruto do relacionamento com o artista.



Entre idas e vindas, o casal está junto há mais de quatro anos. No final de 2018, eles anunciaram o fim do romance, porém, no início deste ano, acabaram reatando.



Ainda de acordo com o conhecido portal, até o momento, não se sabe se os dois famosos já sabem o sexo do bebê.



As famílias de ambos estariam muito animadas, com tal especial novidade na vida pessoal.



No último final de semana, Gigi, inclusive, comemorou os 25 anos de vida, na companhia da família e de Zayn, na fazenda onde está passando a quarentena.



No final da tarde desta terça-feira (28), os nomes de Gigi e Zayk, inclusive, chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.







VOCÊS TEM NOÇÃO DE Q ESSA CRIANÇA VAI TER COMO MÃE GIGI HADID E ZAYN MALIK COMO PAI E DE BRINDE A DUA LIPA COMO TIA???!!!! realmente deus tem seus favoritos pic.twitter.com/YSfrJ3YE1h

— aizack #ThelmaCampeã (@IsaacCabral_) April 28, 2020







a criança na barriga sabendo q é filha de ZAYN MALIK E GIGI HADID



pic.twitter.com/9upgFxF5mU

— cams CALM (@capmxrvwel) April 28, 2020







fandom: zayn vai ser PAI eu: esse fandom é cheio de gracinha, só acredito se alguma página confiável falar, ata que eu vou cair nessa kkkkkkkkkkkk “de acordo com tmz, zayn malik e gigi hadid estão esperando o primeiro filho. parabéns ao casal!” eu também: pic.twitter.com/DdR7emlh4W

— (@killovex) April 28, 2020



Declaração de amor











Ao que parece, o relacionamento de Gigi Hadid e Zayn Malik vai muito bem, obrigada.



Na última sexta-feira (14), foi celebrado o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados em diversas partes do mundo.



Em um Instagram no qual a modelo só posta fotos tiradas por ela, Gigi compartilhou uma foto de Zayn.



“Hey, namorado. Z na fazenda. Dezembro de 2019”, escreveu ela.



Topless











Gigi Hadid é uma das mais famosas musas do mundo, e seus ensaios fotográficos sempre tiram o fôlego dos fãs.



Recentemente, Zoey Grossman compartilhou em seu perfil no Instagram cliques de trabalho que fez para a Vogue Rússia, sendo Gigi a modelo.



Em um das fotos, ela aparece posando de topless, com uma pose pensativa e os braços tampando os seios, elevando a temperatura da web.



Outras fotos de trabalho se mostram também ousadas, como o caso de uma série de cliques em que aparece de calcinha e sutiã, além de uma calça transparente.



