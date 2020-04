Gio Ewbank sobre Titi: ‘Primeiro encontro foi como o parto’

Ao gravar mais um divertido vídeo com o maridão, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank acabou não conseguindo conter a emoção, principalmente ao relembrar a chegada da filha mais velha, Titi, em sua vida.



Na frente das câmeras, o famoso ator foi questionado sobre qual teria sido o dia mais importante, até o momento, para a esposa.



“O dia que saiu a sentença da Titi e a gente soube que ela viria para a gente, para sempre”, afirmou o artista.



“Acho que foi meu primeiro encontro com ela, depois de tudo”, respondeu a própria Giovanna.



“Mas foram duas situações que causaram sensações diferentes. Quando saiu a sentença, tinha um alívio, mas no primeiro encontro foi um misto de tensão, alegria, tristeza… (…) Foi como o parto”, complementou Bruno.



A futura mamãe de terceira viagem, então, relembrou pelo menos um pouco do que sentiu, em tal especial momento.



“É, na verdade, o primeiro encontro foi como o parto. Muito lindo, fiquei mesmo muito feliz de ter a minha filha comigo”, afirmou Giovanna, com lágrimas nos olhos.



O casal já é pai dos fofíssimos e carismáticos Titi e Bless e está esperando o terceiro filho, um menino.







Descoberta da gravidez causou tensão











Giovanna Ewbank e os filhos, Titi e Bless, posaram para as lentes do papai Bruno Gagliasso, que está iniciando como fotógrafo profissional, para aparecerem na capa da revista Marie Claire de maio. A foto ficou maravilhosa e a nossa querida gravidinha já deu uma amostra aos seus seguidores em seu perfil do Instagram.



Em entrevista para o veículo, Gio contou como está sendo sua gestação e como ela se preparou para a chegada de um novo bebê à família, o primeiro biológico.



A apresentadora disse que nunca quis ser mãe, mas isso mudou quando ela encontrou Titi e depois quando resolveu adotar também Bless. Ainda assim, estava satisfeita com eles e não pensava em gerar um filho biológico.



“Nunca quis ter filho, sempre falei sobre isso… Mas só até encontrar meus dois, a Titi, e o Bless. Havia inclusive congelado óvulos, aos 30 anos. Na época, eu e Bruno decidimos que não queríamos filhos biológicos, estávamos muito bem com a Titi. E que, se fôssemos ter outro filho, seria do coração também. Estávamos muito felizes com essa decisão. Só congelei porque pensei ‘vai que lá na frente mude de ideia’ “, revelou.



Porém, a gravidez inesperada chocou o casal. Eles não estavam preparados, tinham acabado de receber Bless havia quatro meses e estavam se protegendo para que isso não acontecesse, mas foram surpreendidos com essa notícia.



“A gravidez foi uma surpresa e uma loucura – o Bless tinha chegado havia apenas quatro meses. Estava me prevenindo, fazíamos tabelinha, e na semana que descobri a gravidez, iria a São Paulo colocar o DIU. Eu e Bruno ficamos assustados, meio sem reação, sem saber o que fazer…”, confessou.



Ewbank contou que ao saber que estava grávida, imediatamente ligou para sua terapeuta, pois estava desesperada em saber como lidaria com isso.



“Quando descobri a gravidez, liguei imediatamente para minha terapeuta – fazia tempo que não ia – e falei ‘precisamos conversar, e tem de ser agora’. Faço terapia lacaniana e disse para ela: ‘Meu Deus, estou grávida. Como é que eu vou fazer para dividir esse amor, para amar os três igual? Não sei o que fazer, o Bless acabou de chegar, estou descobrindo o amor dele, ele está descobrindo o meu amor e agora chega esse bebê no meio do caminho. O que faço?’ Mas nessa conversa ela falou uma coisa muito importante: o amor é uma construção, e entendi que cada um tem o seu lugar e o seu momento”, explicou.



