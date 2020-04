Gisele Bündchen nomina a Kim Kardashian para desafio de caridade

Kim Kardashian se uniu ao desafio All in Challenge, que vários famosos estão aderindo, e está dando a um fã a chance de almoçar com ela e suas irmãs Kourtney e Khloe Kardashian.

A iniciativa repleta de estrelas visa arrecadar US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) para organizações sem fins lucrativos que estão apoiando comunidades vulneráveis ​​em meio à pandemia do coronavírus.

A empresária de 39 anos foi nominada ao desafio por sua amiga Gisele Bündchen, para apoiar as doações para Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen e No Kid Hungry.

Kim anunciou em um vídeo no Twitter: “O dinheiro arrecadado aqui ajudará a alimentar as pessoas neste momento de crise. Estamos todos juntos nisso. Graças a @gisele, vou me juntar ao #AllinChallenge para ajudar a manter as pessoas alimentadas e saudáveis ​​durante esse período. Junte-se a mim e minhas irmãs para almoçar enquanto filmamos a nova temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians.’ Visite https://allinchallenge.in/kkw para doar o máximo possível. Muitas das principais estrelas estão participando do All-In Challenge e oferecem experiências únicas para ajudar a angariar fundos para o alívio da COVID-19″.

Além disso, a vencedor será levado de avião para Los Angeles com hospedagem paga, para que o almoço possa ser filmado para o show da família. Tudo o que é necessário para participar é fazer uma doação para a campanha.







Críticas

Aparentemente, Kim Kardashian tentou extrair algo bom da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus, mas alguns de seus seguidores não simpatizaram com a recente publicação da socialite.

Kim tem feito o isolamento ao lado da família e a atual foto compartilhada mostra a filha mais velha, North, de seis anos, com o rosto pertinho da empresária, que posou fazendo biquinho. Na legenda, ela escreveu: “Qual é a sua coisa favorita da quarentena? A minha é ficar com os meus bebês 24 horas por dia, sete dias por semana.”

No espaço de comentários, ressalvas foram feitas por internautas, que chegaram a chamá-la de insensível durante um momento delicado mundialmente.

“Não tem nada divertido nessa quarentena”, reclamou um mulher. “Sério? ‘Coisa favorita da quarentena’? Estamos vivendo uma tragédia”, ressaltou outra. “ah, claro, deve ser o máximo ser rica e ficar em casa com as suas crianças”, ironizou mais uma.