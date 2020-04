Gizelly celebra conquista profissional após saída do BBB20

Além do sucesso na internet, Gizelly Bicalho parece estar vendo mudanças positivas na carreira, após a participação no Big Brother Brasil, reality show de sucesso da Rede Globo.



Em recente conversa com ninguém mais, ninguém menos que Lexa, a ex-sister revelou que foi nomeada presidente nacional da Jovem Advocacia Criminal da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM).



Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Gizelly já era presidente estadual de tal comissão, pelo Espírito Santo.



“Quando saí, o presidente (da associação) no Espírito Santo mandou uma mensagem falando: ‘Estou torcendo por você. Se você sair, o cargo continua sendo seu’. Depois, ele me ligou e falou assim: ‘Tenho uma novidade. Você não vai ser mais presidente estadual, vai ser a nacional’. Criaram uma comissão da Jovem Advocacia Criminal e eu sou a presidente nacional, Lexa”, afirmou a ex-BBB, completamente feliz e realizada com tal conquista, durante live com a famosa cantora.



Na ocasião, Gizelly também comentou sobre como está sendo a repercussão da participação no programa, já fora do confinamento.



“Quando eu saí, o Tiago, a produção, todo mundo falou: ‘Você é muito engraçada’. Quando cheguei no hotel e comecei a ver as coisas, falei: ‘Caraca, eu sou muito engraçada’. A Globo estava me perdendo, ainda bem que me achou”, declarou ela, no melhor clima de bom humor possível, na frente das câmeras.



‘Alfinetada’ de Caio Castro



Caio Castro decidiu usar o próprio perfil oficial que possui, no Instagram, na hora de demonstrar a torcida por Babu Santana, no BBB20.



“Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar”, chegou a escrever o famoso ator, ao compartilhar uma foto com o colega de profissão, na rede social.



Por meio dos comentários da postagem, Gizelly Bicalho, uma das ex-participantes do programa da Globo, comentou sobre o assunto.



“Gente, Caio me conhece de onde? (risos)”, escreveu a advogada, que, aliás, recebeu uma resposta do próprio artista.



“Você eu conheço do Paredão, que foi eliminada com 54,79% dos votos”, afirmou Caio, só fazendo com que tal publicação desse ainda mais o que falar.



