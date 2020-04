Gizelly diz ter conversado com Caio Castro após mal-entendido

Gizelly Bicalho foi uma das participantes do BBB20 e já longe do confinamento, ela protagonizou uma interação com Caio Castro que rendeu comentários na internet. Mas segundo a ex-sister, tudo não passou de brincadeira e foi resolvido.



Durante uma live com Matheus Mazzafera, ela contou que o ator, no ar com a reprise de Novo Mundo, na Globo, chegou a mandar uma mensagem para ela após toda a repercussão do episódio.



“Eu nem sei se poderia falar isso aqui, mas o Caio [Castro] me mandou uma mensagem dizendo: ‘Eu falei brincando’. E eu falei: ‘Ah, Caio, eu também falei brincando’. Ele é da resenha, eu sou da resenha.”



o auge foi saber q o caio castro mandou mensagem p gizelly falando “IRMÃ tava brincando” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/8j0Cmm8qei

“A minha ficha ainda não caiu que todo mundo me conhece. E eu entendi que ele estava falando de todo mundo da casa. […] E eu achei que ele me respondeu na zoeira”, acrescentou.







Entenda o caso







Depois da saída de Gizelly do reality, Caio Castro compartilhou uma foto ao lado de Babu Santana, último eliminado do Big Brother Brasil 2020, e mostrou a sua torcida. Na legenda da postagem, ele escreveu que conhecia os participantes da atração e por isso achava o carioca merecedor do prêmio.



Posteriormente, a advogada comentou, aos risos: “Gente, Caio Castro me conhece de onde?”. Ao responder, Castro usou a porcentagem de votos que a eliminou. “Você eu conheço do paredão em que foi eliminada 54,79%”



Levando na brincadeira, Gizelly retrucou: “Maravilhoso! Muuito bom.”



