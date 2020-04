Globo anuncia BBB até maio e chama Gabigol para visitar a casa; Pyong, Daniel e Prior voltam ao jogo

​Engajamento é a palavra da vez! Depois de um dos paredões mais espetaculares da história do Big Brother Brasil, com Manu, Mari e Prior, a TV Globo não perdeu a oportunidade e confirmou em comunicado enviado à imprensa que a edição deste ano (de número 20) terá sequência até maio pela primeira vez desde que começou a ser exibida no país. Sim, uma bomba para os participantes que pensavam estar próximos do prêmio.

Para poder estender a competição, a emissora informou que os últimos três jogadores que deixaram a casa retornarão ao confinamento já na quarta-feira. Sendo assim, Pyong, Daniel e Prior estão novamente na briga pelo R$ 1,5 milhão.

Sem modalidades esportivas acontecendo, a Globo tomou tal medida para aproveitar todo o envolvimento do público que migrou do futebol para a casa mais vigiada do Brasil. Após diversos ​embates nas redes sociais, que contaram com nomes como Neymar, Richarlison e Gabigol, a direção do programa entendeu que seria uma boa brecha apostar na “carência futebolística” de seus telespectadores. E é por isso também que Gabigol – estrela do Flamengo – já está confirmado como atração de visita.





O atacante rubro-negro sempre foi um dos mais empolgados no engajamento quanto ao reality, demonstrando torcida declarada a Babu Santana em suas redes. Até gol comemorativo em homenagem rolou antes da quarentena. Por isso, na próxima quinta-feira à tarde, antes da próxima prova do líder, Gabigol fará uma surpresa aos brothers. Para a alegria de Babu e da Nação.

Por falar em surpresa, chegou a hora de explicar que esta “notícia” é mentira!!!!

Sorria e feliz 1º de abril!

