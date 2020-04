Governador dos EUA se desculpa com Tupac Shakur. Entenda!

Andy Beshear, governador do Kentucky, Estados Unidos, se viu protagonizando uma enorme polêmica com Tupac Shakur.



Na semana passada, o político se mostrou altamente indignado ao ver um pedido de seguro desemprego feito no nome de Tupac Shakur, classificando como uma “requisição fraudulenta”, afinal, o rapper morreu assassinado em 1996.



Toda via, ele fora informado mais tarde que em Kentucky existe um cidadão cujo nome é homônimo ao do falecido artista, se tratando, segundo o jornal USA Today, de um cozinheiro de 46 anos que perdeu o emprego após o restaurante que trabalhava fechar em meio a pandemia do novo coronavírus.



De acordo com o jornal, o nome completo do cozinheiro é Tupac Malik Shakur, tendo adotado este nome após se converter e virar muçulmano, cujo significado em árabe significa “grato a Deus”.



O USA Today divulgou um comunicado assinado por Sebastian Kitchen, assessor pessoal de Beshear, pedindo desculpas pela crítica feito governador e relatando que o político entrou em contato com Shakur para se desculpar pessoalmente pelo ocorrido.



“O governador foi informado de uma requisição fraudulenta havia sido feita em nome de Tupac Shakur. Agora descobrimos que a requisição foi feita por um homem de Kentucky com esse mesmo nome. O governador Beshear ligou para o Sr. Shakur para pedir desculpar. O Departamento de Seguro Desemprego está trabalhando para solucionar essa situação”, afirmou o porta voz do governador.



Tupac foi baleado na noite do dia 7 de setembro de 1996, após deixar uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon em Las Vegas.



Após a luta, o carro dele foi alvo de vários tiros vindos de outro veículo, sendo Tupac atingido por quatro tiros. Ele morreu seis dias depois, enquanto estava internado no hospital da University Medical Center of Southern Nevada.



