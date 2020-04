Governo aumenta estimativa e agora prevê que 70 milhões vão receber o auxílio

Quando o auxílio emergencial foi anunciado, o Governo estimava que 54 milhões de pessoas seriam beneficiados com a medida. No entanto, a previsão aumentou. De acordo com o Ministério da Cidadania, o governo estima que 70 milhões de brasileiros recebam o benefício.

“Segundo projeções do Ministério da Cidadania, 51 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal são elegíveis ao benefício. Isso significa 70% das pessoas que estão nas bases de dados federais e 95% dos integrantes do Bolsa Família. Ao todo, o Cadastro Único reúne cerca de 73,4 milhões de pessoas”, disse o Ministério em seu site.

Além disso, os informais, autônomos, desempregados e MEIs também poderão solicitar o benefício. Para isso, é necessário realizar o cadastro no site ou aplicativo oficial da Caixa.

Até as 17 horas do dia 15 de abril, 36,3 milhões de pessoas já haviam se cadastrado através da plataforma, informou a Caixa Econômica Federal.

De acordo com informações da Dataprev, empresa pública do Governo Federal responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600, confirmou que terminou dois sistemas de conferência de informações para indicação dos benefícios do auxílio.

Segundo o órgão, o cruzamento de dados habilitou 51,4 milhões de brasileiros do Cadastro Único (CadÚnico). O número representa 70% dos inscritos no cadastro.

Os dados dos cidadãos indicados já foram homologados pelo Ministério da Cidadania. A pasta já enviou os dados para Caixa Econômica Federal no início desta semana para efetivação dos pagamentos.

Dos 51,4 milhões indicados, cerca de 9,6 milhões são referentes aos inscritos no CadÚnico e não beneficiários do Programa Bolsa Família. O restante, 41,8 milhões, são de beneficiários do Bolsa Família. O CadÚnico, gerido pela Caixa, conta com 73,4 milhões de cadastros.

A lei que criou o auxílio emergencial permite até dois beneficiários por família, o valor total por uma parcela poderá ser de R$600, R$1.200 ou R$1.800. Sendo assim, veja os possíveis recebimentos dos valores.

Um beneficiário comum : R$ 600

: R$ 600 Dois beneficiários comuns : R$ 1.200

: R$ 1.200 Uma mulher provedora : R$ 1.200

: R$ 1.200 Mulher provedora e mais um beneficiário comum: R$ 1.800

O valor de R$1.800 é permitido apenas para a família que tiver uma mulher sem cônjuge como chefe de família, pelo menos uma pessoa menor de 18 anos e mais alguém com direito ao benefício (por exemplo, um filho maior de 18 anos ou um irmão desempregado).

O orçamento total para esses pagamentos é de R$ 98 bilhões.

Pagamentos desta semana

Ainda nesta semana, o Governo Federal vai iniciar os pagamentos do auxílio emergencial de R$600 para três grupos de beneficiários diferentes. Serão contemplados com o benefícios nesta semana os inscritos no programa Bolsa Família, os inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e também os cadastrados no aplicativo ou site da Caixa.

Veja a programação desta semana:

1. Bolsa Família

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao pagamento vai receber o crédito do auxílio automaticamente, no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito.

Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16): – 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17): – 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último dígito do NIS é igual a 2.

2. Inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

A partir desta quinta-feira (16), o governo começará os pagamentos do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Serão contemplados os brasileiros que recebem o benefício regularmente, ou seja, todos os meses.

Segundo o Ministério da Cidadania, dessa vez eles poderão receber 3 vez mais do que o salário comum, já que a média repassada aos inscritos é de R$188 por mês.

Recebem a partir de terça-feira inscritos no Cadastro Único até 20 de março, que não recebem Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev, incluindo o grupo de mulheres chefes de família, que poderão ter direito a R$ 1,2 mil.

– 273.178 pessoas que possuem conta no Banco do Brasil

– 557.835 pessoas nascidas em janeiro, que receberão pela poupança digital da Caixa (a partir das 12h)

Quarta-feira (15): – 1.635.291 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, que receberão via poupança digital da Caixa

Quinta-feira (16): – 2.282.321 pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto, que receberão pela poupança digital da Caixa