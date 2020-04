Em visita na cidade de Penedo nesta manhã de quinta-feira, 09 de abril, o Governador de Alagoas, Renan Filho, juntamente com o Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Ayres visitaram alguns pontos de Penedo que podem ser instalados leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Na oportunidade, o prefeito Marcius Beltrão acompanhou o governador no prédio onde abrigava o SEMEP, na Av. Wanderley. O local que se encontra abandonado por um tempo, recebeu uma limpeza rápida para que a equipe pudesse averiguar a viabilidade da instalação de leitos naquele local.

“Estamos aqui para junto com a prefeitura encontrar um caminho para atender as pessoas aqui mesmo, tanto de Penedo como de outras regiões, se esse novo coronavírus vier a infectar o cidadão do Baixo São Francisco. Fundamental que a gente atenda as pessoas perto de casa, e que a gente aproveite essa crise de saúde pública para que depois dela sanada, deixar um legado.” disse Renan Filho.

Segundo o governador, em um curto espaço de tempo Penedo poderá ter leitos de UTI, leitos de retaguarda para salvar vidas do povo penedense e do povo alagoano.

Também acompanhou a visita o Vice-prefeito Ronaldo Lopes, Deputado Estadual Marcelo Beltrão e Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão.

