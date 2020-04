Governo volta atrás e diz que não vai antecipar 2ª parcela do auxílio de R$ 600

Ontem, quarta-feira, 22, o Ministério da Cidadania divulgou uma nota na qual informou que o governo não irá mais antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600.

O pagamento da segunda parcela do auxílio estava previsto para começar no dia 27 de abril, porém, na última segunda, 20, a Caixa Federal organizou uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto para anunciar a antecipação para esta quinta, 23.

No entanto, de acordo com o Ministério da Cidadania, muitas pessoas nem receberam a primeira parcela ainda, e por isso, seria necessária a abertura de crédito suplementar para garantir a antecipação da segunda parcela, além do pagamento da primeira.

“Por fatores legais e orçamentários, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, estamos impedidos legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio-emergencial”, informou o governo federal.

O Ministério da Cidadania não informou ainda a data oficial do pagamento da segunda parcela.

De acordo com a pasta, foi pedido ao Ministério da Economia que faça a “previsão para uma suplementação orçamentaria o mais rápido possível”.

De acordo com a Caixa, 31,3 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio, totalizando R$ 22 bilhões entregues.

Base de dados

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao anunciar a antecipação, disse que a medida seria possível porque a capacidade de pagamento supera o número de dados fornecidos pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), responsável por analisar as informações dadas pelos cidadãos.

Na nota desta quarta-feira, o Ministério da Cidadania informou que a Dataprev processou até agora 32 milhões de cadastros, sendo que 7 milhões ainda estão em avaliação, o que só deve ser concluído na sexta-feira (24).