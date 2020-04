Gravidez deixou Drew Barrymore com os pés grandes

Em uma nova entrevista à revista de moda, Style, do jornal The Sunday Times, Drew Barrymore revelou que seus pés cresceram 3 números durante as gestações de suas duas filhas.

A atriz de 45 anos, mãe de Olive de sete anos e Frankie de cinco, com seu ex-marido Will Kopelman, afirmou que seus pés aumentaram de tamanho e por conta disso seu ‘velho amor por sapatos’ ficou no passado.

“Sempre experimentei estilos ao longo da minha vida. Eu nunca fui a garota clássica. Lembro que, na minha festa de dez anos, coloquei sombra nas têmporas. Eu sempre amei me vestir de uma maneira que me fez sentir como um cartaz de alegria. Eu simplesmente não entendia aquele visual clássico e limpo”, rememora.



“A moda para mim não era sobre roupas caras, mas como eu as combinava. Misture e combine etiquetas vintage. Tênis com calça de pijama e um suéter Dries Van Noten (…) mas eu tive que desistir do meu velho estilo de Carrie Bradshaw (Sex and the City), apaixonada por sapatos, dias depois de dar à luz a minha filha, meus pés cresceram três tamanhos!”, lamenta.

Sobre as filhas, ela acredita que Olive já gosta de moda e tem seu próprio estilo:

“A atitude de Olive em relação ao estilo é a mesma, embora eu nunca tenha encorajado ou influenciado isso! Ela sempre tem cabelos de cores diferentes. Ela gosta de mudar, quanto mais azul do que rosa, melhor. Na manhã de nossas filmagens, ela encontrou meu delineador preto e pintou seu rosto como uma estrela do rock alternativa. Ela até altera suas próprias roupas com tesouras e alfinetes de segurança”, diverte-se.



Dificuldades sobre escola em casa



Drew Barrymore também está considerando a escola em casa durante a quarentena, um momento muito difícil. A atriz, mãe de duas meninas, Olive, de sete anos e Frankie, de cinco, confessa que ‘chorou todos os dias’ por ter que educar as crianças em casa durante a pantemia

Drew contou através de um entrevista em vídeo com o programa Today que tem sido difícil lutar contra seu próprio trabalho, além de educar as filhas.



Drew Barrymore sentiu dificuldades com escola em casa







Drew inicialmente sentiu que estava lidando bem se divertindo com as crianças, mas as coisas mudaram quando as meninas precisaram começar a fazer trabalho escolar.

Ela contou: “Não sei se existem dias bons ou ruins. Acho que há horas boas e horas más… Eu apenas tentei encontrar uma rotina com minhas filhas… fazer um passeio de bicicleta, um passeio de carro, amarelinha, jogos de tabuleiro, plantar em xícaras… E então a escola começou. E tudo saiu pela janela. No minuto em que pensei: ‘Oh, eu tenho três semanas. Eu tenho que fazer isso’… eu chorei todos os dias, durante todo o dia (…) foi a coisa mais confusa que já tive na minha vida: ser professora, pais, disciplinador, cuidador”, comenta, acrescentando que essa experiência lhe fez ter ainda mais respeito pelos professores.



Drew Barrymore odeia as redes sociais







Ela acrescentou: “E eu pensei: ‘Oh meu Deus, e os professores tem filhos.’ Eles sobrevivem porque conseguem ir embora e trabalhar com outras crianças? Eu não achava que precisava respeitar e apreciar os professores mais do que eu e então você começa a criar alguns sistemas e vê pessoas nas mídias sociais fazendo listas e você fica tipo ‘Aaaghh!’ Você encontra o seu caminho. Você é resiliente”, determina.