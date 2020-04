Grazi Massafera arrasa em foto: ‘Ensaio em casa’

Grazi Massafera roubou a cena no Instagram ao compartilhar belíssimas fotos de um ensaio feito em casa, durante a quarentena por conta da pandemia do coronavírus.



“Ensaio em casa. Maquiagem e cabelo por mim mesma”, escreveu a atriz na legenda.



Caio Castro joga videogame com Grazi Massafera em seu colo



Caio Castro mostra detalhes de viagem com Grazi Massafera



Grazi Massafera e Caio Castro veem o pôr do sol juntinhos







Videogame com Caio Castro



Com fama de antipático em algumas ocasiões, principalmente quando o assunto é vida pessoal, Caio Castro fica bravo mesmo quando se sente invadido em sua privacidade. Desde o ano passado, o ator de 31 anos, iniciou um romance discreto com Grazi Massafera, de 37.



Flagrados juntos em diversas ocasiões, os dois nunca assumiram estar namorando, e se irritavam com qualquer menção pela mídia especializada em celebridades. O fato é que, pouco a pouco, o casal está se soltando e começando a dar indício que a relação é séria.



Nesta quinta-feira (23), o galã que está no ar em reprises especiais de Novo Mundo e Fina Estampa, publicou em sua conta oficial do Instagram uma imagem jogando videogame, com a amada em seu colo fazendo biquinho.



“Pra cima de mim, Grazi Massafera?”, disse ele.



Em seguida, a atriz respondeu:



“Um olho no peixe e outro no gato. Te peguei”, brincou a mãe de Sofia.







BBB20