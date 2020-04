Grêmio adia negociações com zagueiro que não atua há 6 anos

O ​Grêmio adiou, devido à pandemia do novo coronavírus, conversas com ex-jogador Gabriel para assinatura de novo contrato. O zagueiro aposentado não atua há quase 7 anos e não tem vínculo profissional com o Imortal desde dezembro da temporada passada, mas deve seguir trabalhando no clube.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, o ex-atleta deve partir para o setor administrativo do tricolor gaúcho, porém, o acordo só deve acontecer após tudo voltar ao normal. A princípio, Grêmio e Gabriel conversariam no último mês de março, mas a negociação foi adiada pelo avanço do COVID-19 no território nacional.

O ex-jogador de 31 anos foi contratado junto à Lajeadense (RS) em 2013, mas precisou passar por cirurgia no joelho no mesmo ano e não respondeu bem ao processo. As complicações ocasionaram em um longo afastamento dos gramados e aposentadoria precoce – sem alardes, em 2019. O ápice da curta carreira foi a participação no levantamento da taça da Copa do Brasil de 2016.

Sem contrato há 5 meses, o zagueiro aposentado não faz mais parte do quadro de funcionários do Grêmio e não pode mais receber salários. O clube, inclusive, ofereceu estender o vínculo e dar subsídio por mais alguns meses, mas os advogados do ex-jogador optaram por esperar o acerto para a carreira administrativa.

Estudante de administração, Gabriel tem acordo bem alinhado com o Grêmio para receber os salários relativos aos primeiros meses do ano e para permanecer no clube. O caso, no entanto, não vai ser tratado agora, considerando que o foco do momento é o “plano de contingência” contra o COVID-19.

