Grêmio faz contas e prevê corte considerável para lidar com ‘crise da pandemia’

Com a estimativa de que sofrerá um prejuízo aproximado de R$ 20 milhões durante o período de paralisação do calendário em virtude do coronavírus, o ​Grêmio faz contas e trabalha em prol de um plano de ‘contenção de danos’ para a sequência da temporada.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Tricolor Gaúcho quer cortar até 20% das despesas orçamentárias previstas para 2020, enxugamento de gastos que atingirá todos os setores do clube, ainda que sem um ‘percentual pré-determinado’ para cada área. É um esforço coletivo dentro das possibilidades de cada uma, já que os valores que cercam as mesmas são bem distintas: o departamento de futebol envolve receitas e gastos muito superiores às da área jurídica e também da administrativa.

CEO do Grêmio detalha plano de redução de despesas e prevê reflexos em orçamento de 2021. Carlos Amodeo diz que prioridade do clube é manter todos funcionários e fala como boas práticas de gestão ajudam a encarar crise. #Grêmio — FutebolDeCraque (@futeboldecraque) April 10, 2020

Em relação ao elenco gremista, jogadores receberam seus salários de março em dia e os vencimentos de abril serão quitados dentro do prazo e integralmente. Os direitos de imagem, no entanto, foram ’empurrados’ para 2021, decisão em comum acordo com os atletas.

