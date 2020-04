Grêmio visa saúde financeira e admite provável venda de dois nomes na janela

​O orçamento é anterior à pandemia de coronavírus, mas prevê o faturamento de R$ 88 milhões em 2020 com vendas de atletas. E é por isso que a diretoria do ​Grêmio já admite negociar até dois nomes do elenco já na próxima janela de transferências.

Segundo o ​Uol Esporte, esta posição foi, inclusive, repassada a conselheiros e integrantes de movimentos políticos e tem como objetivo a saúde financeira do clube em um momentos de profundas incertezas, que deve ser seguido de forte recessão. Até o momento, porém, não existe nenhuma tratativa em andamento por nenhum nome, e isso só deve tomar forma quando houver uma definição sobre a retomada do futebol na Europa.

O atacante Everton, claro, é a bola da vez para deixar a Arena. Principal jogador do elenco gaúcho, ele integra a seleção brasileira e já esteve na mira de Milan, da Itália, e Manchester City, da Inglaterra, por exemplo. Já o também atacante Pepê entrou no radar do PSV, da Holanda, enquanto o meia Jean Pyerre é bem visto no Monaco, da França. Por sua vez, o volante Matheus Henrique, também bastante valorizado, ainda não tem seu nome fortemente comentado no Velho Continente, o que fatalmente irá acontecer em pouco tempo, com desejos se transformando em propostas oficiais.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.