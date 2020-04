Grupo Hospitalar Conceição (GHC) 2020 tem provas suspensas para alguns cargos

No Estado do Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) retifica editais (nº 01, 02 e 03/2020) de concurso público para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (veja aqui), serão aplicadas as provas objetivas somente para os seguintes cargos: Medico-Medicina Intensiva; Médico-Anestesiologista; e Médico-Anestesiologista Cardiovascular. As avaliações estão previstas para o dia 10 de maio de 2020. Para os demais cargos o cronograma ficará suspenso temporariamente. e novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

EDITAL nº 01/2020: Técnico de Enfermagem (Intensivista Pediátrico); Técnico de Enfermagem (Obstetrícia); Técnico em Eletrônica; Técnico em Saúde Bucal; Técnico em Segurança do Trabalho e Auxiliar Administrativo; Programador; Técnico de Enfermagem (Intensivista Neonatal); Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear); e Técnico de Radiologia (Radioterapia).

EDITAL nº 02/2020: Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização); Enfermeiro (Generalista); Enfermeiro (Intensivista Adulto); Administrador; Analista de Sistemas; Analista de Suporte; Assistente Social; Biólogo (Embriologia); Contador; Enfermeiro (Intensivista Neonatal); Enfermeiro (Intensivista Pediátrico); Enfermeiro (Obstetrícia); Farmacêutico (Oncologia); Físico (Radioterapia); Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Enfermeiro (Oncologia/Hematologia); Enfermeiro (Saúde do Trabalhador); Enfermeiro (Saúde Pública); Engenheiro (Engenharia Ambiental); Engenheiro (Engenharia Civil); Psicólogo; Técnico em Educação; Odontólogo (Buco-Maxilo – Facial ); Odontólogo (Saúde Pública); Engenheiro (Engenharia Elétrica); Engenheiro (Engenharia Mecânica); Farmacêutico (Bioquímico); Engenheiro (Engenharia Clínica); e Farmacêutico (Generalista).

EDITAL nº 03/2020: Médico nas áreas de: Cardiologia Pediátrica; Cirurgia do Trauma; Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Hematologia Hemoterapia – Transplante Medula Óssea; Hemodinâmica Cardiologia Intervencionista; Infectologia; Mastologia; Alergia e Imunologia; Anestesiologia; Anestesiologia Cardiovascular; Cirurgia Plástica; Cirurgia Vascular; Coloproctologia; Endoinologia Metabologia; Nutrologia Pediátrica; Oftalmologia -Segmento Anterior; Oftalmologia – Glaucoma; Endoinologia Metabologia Pediátrica; Endoscopia Digestiva; Gastroenterologia; Gastroenterologia Pediátrica; Ginecologia Obstetrícia; Oncologia; Oncologia Pediátrica; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia; Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia; Radioterapia; Reumatologia; Reumatologia Pediátrica; Urologia; Neurocirurgia; Neurologia; Neurologia Pediátrica; Oftalmologia – Pediatria; Oftalmologia – Retina; Hematologia Hemoterapia; Medicina do Trabalho; Medicina Física Reabilitação; Medicina Intensiva; Medicina Intensiva Pediátrica; Nefrologia; Ultrassonografia Geral; Neonatologia; Patologia; Psiquiatria; Psiquiatria da Infância e Adolescência.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.630,40 a R$ 21,612,80, por carga horária de 120 a 220 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderão se inscrever até o dia 08 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 49,90 a R$ 99,90.

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, informática, políticas públicas de saúde e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 10 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

