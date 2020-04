Gustavo Henrique rebate presidente do Santos e ganha apoio de companheiro

Isso vale para qualquer clube de futebol: nenhuma crise é bem-vinda, ainda mais quando ela é provocada por um dirigente. Mas o presidente do ​Santos, José Carlos Peres, parece que não entende isso. Em recente entrevista, chamou o zagueiro Gustavo Henrique, que na virada para 2020 trocou o Peixe pelo ​Flamengo, de um jogador “sem caráter”. Pois esta fala gerou uma reação do profissional, que ainda recebeu o apoio do atacante Bruno Henrique, hoje seu companheiro no Rubro-Negro e que também teve problemas com o presidente alvinegro.

Gustavo Henrique, ao tomar conhecimento das declarações de Peres, soltou uma nota oficial explicando a sua saída da Vila Belmiro e deixando claro que tratou sua ex-equipe com o mais absoluto respeito, mesmo que o mandatário não reconheça isso. Segundo ele, não foi por falta de tentativa de renovação de contrato que acabou se despedindo do clube de graça. Assim, se disse espantado com o que ouviu. “Dei prioridade ao Santos desde o meio do ano passado, quando poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube, e não o fiz, estive a todo momento à disposição para conversar e negociar, fui capitão do time com muito honra e orgulho, mas os ciclos se encerram. E isso não é sinônimo de desrespeito ao clube. É só perceber que dirigentes de outros times, técnicos que passaram pelo clube e todo mundo que tem relação com este senhor, sempre reclamam de sua postura.”, escreveu.

Bruno Henrique, por sua vez, saiu em defesa do amigo e atacou o presidente santista. “Ele fez a mesma coisa comigo irmão, falou notícias falsas que eu não falei e não fiz para me colocar como o errado da história, colocando a torcida do Santos contra mim também para ele depois sair como certo da história e eu como o errado. Deus tarda, mas não falha. Fica tranquilo, quem te conhece sabe a pessoa que você é. Tamo junto, seremos felizes”, destacou o agora ídolo flamenguista, que chegou à Gávea no início de 2019 e se transformou em um dos grandes heróis da conquista da Libertadores da América do ano passado.

ÍNTEGRA DA NOTA DE GUSTAVO HENRIQUE

“Fiquei espantado com uma notícia veiculada hoje na imprensa. O presidente do Santos, clube pelo qual tenho um carinho grande, fui criado, sempre respeitei e fui muito feliz, deu declarações denegrindo minha imagem.( me chamando de “mau caráter “ )

Meu contrato com o Santos foi cumprido rigorosamente. Todas as minhas obrigações e deveres foram feitos. Me espanta o presidente voltar à tona agora um assunto que já foi encerrado há quatro meses e de maneira diferente do que ele disse.

Dei prioridade ao Santos desde o meio do ano passado, quando poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube, e não o fiz, estive a todo momento à disposição para conversar e negociar, fui capitão do time com muito honra e orgulho, mas os ciclos se encerram. E isso não é sinônimo de desrespeito ao clube.

É só perceber que dirigentes de outros times, técnicos que passaram pelo clube e todo mundo que tem relação com este senhor, sempre reclamam de sua postura.

Estou muito feliz no Flamengo e acredito que neste momento, uma entrevista como essa soa como oportunismo, até porque o período eleitoral do Santos Futebol Clube está se aproximando. Quem me conhece sabe do meu caráter e não é uma pessoa como ele que vai dizer quem eu sou.

Novamente agradeço ao clube e tenho um carinho muito grande pela torcida que entendeu meus motivos e decidi ir para um lugar que seria melhor para mim e para minha família naquele momento. Agora estou trabalhando em outro local, com a mesma determinação que sempre tive em minha carreira e por respeito total ao Santos não quero nenhum tipo de relação com este senhor que ocupa o cargo de presidente e não teve suas contas aprovadas e já teve que passar até por processo de impeachment. Sem mais”.

