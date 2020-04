Gusttavo Lima desmente boato de live durante final do BBB20

Gusttavo Lima está sendo alvo de muitas polêmicas recentemente. A da vez foi um boato que surgiu de que o cantor faria um show via transmissão ao vivo para competir com a audiência do Big Brother Brasil 20.



Gusttavo Lima atinge mais de 50 milhões de views em live



Os rumores afirmavam que a live do sertanejo ocorreria no próximo dia 27 de abril, o mesmo dia em que será anunciado quem venceu o reality show da Globo.



Porém, isso não passa de uma mentira e Gusttavo Lima já foi a público para esclarecer a situação, confirmando que não faria isso.



“Pessoal, estão falando por aí que irei fazer Live nesse próximo dia 27. Isso é Fake News, meus VALORES MORAIS são maiores que isso!!!”, escreveu ele no Twitter, negando a informação que estava sendo bastante compartilhada e também criticada.



Gusttavo Lima toca violão com filhos e Andressa Suita grava



Gusttavo Lima cancela suas lives: ‘Politicamente correto não dá’



Gusttavo Lima, Bruno e Marrone e os melhores momentos das lives!







Tiago Leifert desmente boato envolvendo seu pai e Gusttavo Lima



Outra polêmica que Gusttavo Lima foi envolvido recentemente foi com Gilberto Leifert, pai de Tiago Leifert. Rumores diziam que o patriarca era contra o cantor e que ele era “nome forte” no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que abriu uma representação ética contra as lives do sertanejo.



Desta vez, quem foi a público desmentir a questão foi o próprio apresentador do Big Brother Brasil 20, que partiu em defesa de seu pai e afirmou que tudo não passava de uma mentira.



“Gente do céu, meu pai… Ele saiu da Globo há anos… Meu pai não trabalha no Conar há anos. Meu pai não trabalha mais na Globo desde 2017 se não me engano. Estamos em 2020, meu pai está de bermuda em casa, aposentado, cumprindo a quarentena dele. Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gusttavo Lima. Eu já! Eu adoro o Gustavo, adoro! Minha sobrinha e minha mãe gostam também, mas meu pai eu acho que ele nem sabe quem é o Gusttavo. Mas se soubesse… por que meu pai perseguiria? De onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver”, disse Tiago Leifert.



Tiago Leifert desmente boatos sobre polêmica de Gusttavo Lima