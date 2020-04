Há otimismo! Flamengo e Jorge Jesus seguem em negociação virtual

​Vai ou fica, Mister? Jorge Jesus e ​Flamengo ainda não se acertaram e, apesar do interesse mútuo na ampliação do vínculo, seguem sem um denominador comum. De todo modo, clube e treinador continuam otimistas em relação ao acerto e a tendência é de permanência do português.

De acordo com informações do portal ‘​Terra’, o Rubro-Negro e o Mister seguem, virtualmente, conversando e procurando o melhor para todos. O atual vínculo tem validade até o meio da temporada (1º de junho), e a expectativa é por renovação até o final de 2021 – quando acaba o mandato de Rodolfo Landim.

A princípio, o Flamengo esperava chegar à reta final do vínculo com Jorge Jesus com tudo definido e o “martelo batido”. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, que desvalorizou muito o real em relação ao euro, optou por ter mais cautela e negociar cifras mais ‘próximas da normalidade’.

O português avaliou o cenário e viu que o momento é de pensar no planejamento a longo prazo com toda a incerteza que passa o futebol. Não há nenhuma proposta na mesa tirando a do Mengão. — MAIOR DO RIO!⚫🔴 (@ClubeRegatasFl2) April 15, 2020

Em si, há confiança na continuidade do trabalho multicampeão, entretanto, não se sabe “quando” ou ainda se o otimismo vai se confirmar no papel. Vale destacar que o Flamengo considera que o valores envolvidos estão em “nível europeu” e que Jorge Jesus não teria motivos para abandonar o projeto.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.