Hadson provoca Manu Gavassi na web, após o 3° lugar: ‘Chupa’

Na madrugada desta terça-feira (28), Thelma foi a campeã do BBB20, com Rafa Kalimann em segundo lugar e Manu Gavassi em terceiro. Com isso, o ex-BBB Hadson não perdeu a oportunidade de “zoar” com a cantora, a quem elegeu como rival, enquanto já estava aqui fora.



Nas redes sociais, ele relembrou o apelido que deu para Manu nas primeiras semanas de jogo: “Enfeite de pódio”.



Junto com algumas imagens em que segurava um vaso de plantas com a imagem de Manu Gavassi, ele escreveu: “Eu profetizei” e “Chupa”.







Porém, se formos falar em termos de comparação, Hadson não tem muito o que falar.



Manu conquistou o terceiro lugar do reality show ao terminar com 21,09% dos votos na grande final e levou pra casa R$ 50 mil, além de ter sido a participante com o maior número de seguidores da edição, atingindo os 13,1 milhões.



Já Hadson ganhou apenas uma moto e é o BBB com menos seguidores no Instagram até então, somando 290 mil até o momento.



