Hailey Bieber festeja o primeiro bebê na família

Hailey Bieber anunciou feliz no Instagram que vai ser tia pela primeira vez. Sua irmã Alaia Baldwin, de 27 anos, está grávida de seu primeiro filho com o marido Andrew Aronow, com quem se casou em 2017.

Alaia anunciou a notícia nas redes sociais, onde publicou uma foto de Andrew beijando sua barriga, e também revelou que terá uma menina.



Ela escreveu na legenda: “Fiz algo extra especial para o aniversário de @andrewaranow esse ano… #BABYARONOW vem em agosto de 2020 #éumamenina #felizaniversario e #denada”, escreveu.

E Hailey, de 23 anos, não conteve seu entusiasmo nos comentários, expressando sua alegria em ser tia.



“Minha sobrinha! Estou gritando!!!”, escreveu.

Hailey também compartilhou a publicação de Alaia em seu próprio Instagram Stories, onde escreveu: “Vou ser tia!!!”.

A notícia feliz chegou depois de Hailey revelar anteriormente que adoraria ter filhos um dia, mas insistiu que não os considera ’em um futuro próximo’.



Casamento feliz



Justin Bieber e Hailey Baldwin estão curtindo bastante a atual fase do relacionamento deles, cuja cerimônia de casamento veio a acontecer em setembro do ano passado, com muitas celebridades convidadas.

Como grande prova do chamego e carinho que um tem pelo outro, os dois compartilharam cliques da Páscoa, na qual os dois posaram juntinhos e no maior chamego no Canadá.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, os dois estão de quarentena na mansão deles no país norte-americano.

Hailey compartilhou uma montagem de selfies dos dois dando carinho um no outro, enquanto Justin Bieber disse em sua publicação: “Amo você, querida”.







