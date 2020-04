Halle Berry revela lição que a filha aprendeu sobre cuidados

Halle Berry revelou que teve de raspar a cabeça da filha Nahla, de 12 anos. Mas isso não teve nada a ver com a quarentena em que vivem por conta do coronavírus.

A atriz contou ao apresentador Jimmy Fallon em uma entrevista por vídeo que a decisão de passar a maquininha na cabeça da menina foi devido ao cabelo de Nahla que estava embaraçado demais na parte de trás

Nahla teve problemas com o cabelo depois de passar muito tempo na piscina, e simplesmente deixou de escová-los, e o cloro acabou danificando os fios.

“Todo dia estamos nadando, saímos da piscina, minha filha tem 12 anos e, toda vez que eu penteio o cabelo dela, ela fica tipo: ‘Não, não me toque, não escove meu cabelo… Duas noites atrás, estávamos fazendo o dever de casa e [Nahla] diz: ‘Mãe, estou com medo de lhe contar isso, mas toque na parte de trás da minha cabeça.’… Todo o cabelo dela, que passa por cima dos ombros, encolheu-se em uma bola apertada que se parece com pêlo emaranhado. Eu nem consigo colocar meu dedo nele, fiquei puxando e ela gritando.”, rememora.

A atriz contou que tentou ‘manter a calma’ e ajudou Nahla a lavar o cabelo e a colocar o condicionador para ajudar a resolver o problema de embaraço, mas a situação não teve solução, o que levou Halle a raspar a cabeça de sua filha, deixando ela ‘careca na parte de trás’.

Jimmy Fallon perguntou se a menina ficou bem sobre a mudança, e Berry admitiu que não, embora saiba que a filha aprendeu a lição sobre cuidar dos cabelos:

“Ela não ficou legal com isso, mas foi a nossa única opção. Mas agora ela entende. Eu pensei: ‘Primeiro de tudo, talvez você deixe sua mãe ajudá-la. E segundo, você aprendeu que precisa escovar os cabelos. Todos os dias, você precisa escovar os cabelos.'”, disse a atriz.



App de bem-estar



Halle Berry lançou recentemente um aplicativo para ajudar as pessoas em isolamento social contra o coronavírus e convidou seus seguidores a se juntarem à sua ‘nova comunidade digital de saúde e bem-estar’.

Há vários meses, a vencedora do Oscar compartilha suas rotinas de exercícios e dicas de dieta cetogênica no Instagram, e agora ela apresenta o Respin, um novo projeto que combina suas paixões de estilo de vida em um só lugar e capacita os usuários a conectar-se e aprender um com o outro.

Compartilhando as notícias nas mídias sociais, Halle escreveu: “Aos 22 anos fui diagnosticada com diabetes … Foi quando eu soube que minha saúde precisava mudar. Desde então, nutrição, condicionamento físico e bem-estar transformaram minha vida, reconectando minha mente, corpo e alma, ensinando-me como meu corpo é verdadeiramente valioso (…) Eu sei que estamos todos em casa agora, e desta vez o mundo é desafiador para cada um de nós de maneiras diferentes. À medida que nos alinhamos coletivamente, convido você a participar da comunidade @respin….”, indicou.

A atriz de 53 anos explicou que ainda não planejava lançar o aplicativo, mas achou que seria útil para as pessoas que estão presas em casa no meio da pandemia.

“Este é um lançamento antecipado e um trabalho em andamento”, continuou Halle, “Mas sinta-se à vontade para usá-lo como um recurso de bem-estar, um lugar para se conectar, aprender algo novo ou talvez apenas uma distração de nossas circunstâncias surreais. De qualquer forma, estou encantada por tê-los aqui conosco e estou ansiosa por nossa jornada juntos”, escreveu.