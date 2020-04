Harrison Ford volta a ter um incidente com avião

Harrison Ford volta a ter um incidente com seu avião. O ator teve problemas após ouvir instruções erradas ao pousar seu avião na última sexta-feira (24).

O ator de ‘Guerra nas Estrelas’ foi instruído a ficar perto da pista no aeroporto Hawthorne, na Califórnia, porque outra aeronave estava praticando pousos por lá, porém ele ainda atravessava e taxiava para o outro lado, para alarme do operador da torre.

Após o pouso no aeroporto, o áudio obtido pelo TMZ revelou que o operador da torre disse à estrela de 77 anos: “Você pode ficar parado na pista. Tráfego na pista”.

No entanto, o ator de ‘Indiana Jones’ acelerou na pista e começou a atravessar, com o operador irritado dizendo que o piloto veterano havia ignorado suas instruções.

Harrison se desculpou e disse que achava que lhe disseram que havia sido liberado para atravessar a pista.

Não havia perigo das aeronaves colidirem, porque o outro avião estava a 3.600 pés de distância de Harrison quando atingiu a pista e estava no ar novamente muito tempo antes de chegar à área onde o ator estava.

No entanto, a Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando o incidente. Um porta-voz do ator disse: “O Sr. Ford cruzou a única pista do aeroporto em sua aeronave depois que ele ouviu uma instrução de rádio do ATC. Ele imediatamente reconheceu o erro e pediu desculpas ao ATC pelo erro.”.

O ator de ‘Blade Runner’ estava recebendo sua licença de piloto atualizada para poder participar de mais esforços de socorro em meio à pandemia do coronavírus.

Há cinco anos, Harrison quebrou a pélvis e o tornozelo quando sua aeronave sofreu uma falha no motor e fez um pouso de emergência em março de 2015, mas depois insistiu que isso não o impediria de voar novamente.

Trauma de infância

Segundo o portal Metro.co.uk, Harrison Ford revelou ter ficado com verdadeiro pavor da animação Bambi, lançado em 1942. Em entrevista ao programa Lorraine, o astro afirmou ao público da atração, que na infância, ficou com muito medo do filme.

“Na verdade, eu não ia ao cinema quando criança. Eu fui para ver Bambi e aquilo me assustou até a morte. Acho que não voltei [ao cinema] por um bom tempo”, disse o famoso, ao repórter Ross King.

Aos 77 anos, o ator de Indiana Jones reforçou ainda que, depois de tal experiência negativa, demorou bastante para frequentar uma sala de cinema novamente.