Harry e Meghan fazem ligação para a rainha com Archie

Archie Harrison está a ponto de completar seu primeiro ano de vida dia 6 de maio, e o bebê estava com seus pais, os Duques de Sussex, Harry e Meghan, quando fizeram uma videochamada com a Rainha Elizabeth II para desejar à monarca um feliz aniversário.

Segundo a imprensa inglesa, a ligação aconteceu justo antes da hora do chá.

Harry e Meghan não fizeram uma homenagem pública à rainha em seu Instagram oficial, SussexRoyal, que está inativo há três semanas.

Informações dizem que a rainha faria uma chamada através do aplicativo Zoom com a família real, mas hoje o Palácio se negou a confirmar quem estava na chamada e acrescentou que qualquer chamada entre a família seria ‘privada’.

Uma fonte disse ao jornal Times que o príncipe Harry ligou para a rainha de sua nova casa em Los Angeles no fim de semana para discutir seus planos, mas ‘não entrou em detalhes específicos’.

Um porta-voz dos Duques confirmou que eles falaram com a Rainha para parabenizá-la, e Archie estava junto.

O príncipe William, Kate Middleton e o príncipe Charles também fizeram homenagens à Sua Majestade na terça-feira (21). Pela primeira vez a rainha celebrou seu aniversário de modo não convencional devido à quarentena.

Novo relacionamento com a mídia

De acordo com a revista People, Harry e Meghan teriam enviado uma carta a eles na qual informam que estão cortando relações com os quatro principais tabloides do Reino Unido: Daily Mail, The Express, The Sun e The Mirror.

O casal também afirmou no comunicado que não se comunicarão, nem darão entrevistas ou confirmarão informações para nenhum destes veículos, mas que outros sites poderão fazer essas coisas, afinal, “não é uma política geral para toda a mídia”.

Os Duques de Sussex dizem na carta:

“Como Duque e a Duquesa de Sussex agora se estabelecem no próximo capítulo de suas vidas e não recebem mais nenhum apoio público, estamos escrevendo para definir uma nova política de relações com a mídia, especificamente no que diz respeito à sua organização.

Como você, o duque e a duquesa de Sussex acreditam que a imprensa livre é a pedra angular de qualquer democracia – principalmente em momentos de crise. Na melhor das hipóteses, essa imprensa livre ilumina lugares escuros, contando histórias que, de outra forma, não seriam contadas, defendendo o que é certo, desafiando o poder e responsabilizando aqueles que abusam do sistema.

Já se disse que a primeira obrigação do jornalismo é a verdade. O duque e a duquesa de Sussex concordam de todo coração.

É gravemente preocupante que uma parte influente da mídia, ao longo de muitos anos, tenha se esforçado para se responsabilizar pelo que diz ou imprime – mesmo quando sabe que será distorcida, falsa ou invasora além da razão. Quando o poder é desfrutado sem responsabilidade, a confiança que todos depositamos nesta indústria tão necessária é degradada.

Existe um custo humano real nessa maneira de fazer negócios, que afeta todos os cantos da sociedade.

O duque e a duquesa de Sussex viram pessoas que eles conhecem – e também estranhos – terem suas vidas completamente arruinadas sem nenhum motivo plausível, além do fato de fofocas obscenas aumentarem as receitas publicitárias.

Com isso dito, observe que o duque e a duquesa de Sussex não se envolverão com a sua tomada. Não haverá confirmação e compromisso zero. Essa também é uma política que está sendo instalada para sua equipe de comunicação, a fim de proteger essa equipe do lado do setor que os leitores nunca veem.

Esta política não tem como objetivo evitar críticas. Não se trata de encerrar conversas públicas ou censurar relatórios precisos. A mídia tem todo o direito de relatar e de fato ter uma opinião sobre o duque e a duquesa de Sussex, boa ou má. Isso não pode ser baseado em uma mentira. Eles também querem ser muito claros: isso não é, de forma alguma, uma política geral para todos os meios de comunicação.

O duque e a duquesa de Sussex estão ansiosos por trabalhar com jornalistas e organizações de mídia em todo o mundo, envolvendo-se com a mídia de base, mídia regional e local e jovens jornalistas emergentes, para destacar questões e causas que precisam desesperadamente reconhecendo. E estão ansiosos para fazer o possível para ajudar outras oportunidades para vozes mais diversas e sub-representadas, que são necessárias agora mais do que nunca.

O que eles não farão é oferecer-se como moeda para uma economia de clickbait e distorção”.



