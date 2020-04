Heloísa Périssé sobre luta contra o câncer: ‘Guerra nuclear’

Em recente entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Heloísa Périssé comentou sobre o tratamento que fez, ainda no ano passado, contra o câncer.



“O que passei foi guerra nuclear, pesado. Foram cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia, tudo junto. Agora estou em um período de monitoramento. No meu último exame, em outubro, os glóbulos brancos ainda não tinham atingido um mínimo. Mesmo assim, perguntei ao meu médico e ele me disse que não sou grupo de risco”, declarou a famosa atriz.



Durante o papo, a artista ainda revelou que está escrevendo a peça Nada Pedir, Muito a Agradecer, em que fala justamente sobre a batalha contra a doença.



A forma de pensar e agir de Heloísa também mudou muito, após o tratamento contra o câncer.



“A cada dia que passa eu quero viver mais o hoje. O que está ao meu alcance é isso. Tirei da minha vida o discurso ‘Ah, o que é mais importante?’. Importa focar no agora”, declarou ela.



Nesta quarta-feira (8), Heloisa Périssé compartilhou uma série de vídeos em seu Instagram Stories e contou que sofreu um acidente doméstico.



“Quase perdi a ponta do dedo fechando uma janela. Nesse momento que estamos em casa, focado nos trabalhos da casa, tendo que fazer milhões de coisas, às vezes a gente quer fazer demais. Fazer algo que nunca fez antes”, disse ela.



Em seguida, a artista reforçou que não é hora de ir ao hospital, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus.



“Acho que devemos pedir ajuda, tomar cuidado com faca, para não se machucar. Não é hora da gente ir no hospital. Como isso aconteceu ontem, resolvi dar um toque. Quase perdi a ponta do dedo, mas está tudo bem”, afirmou.



Por meio da própria página oficial que possui, no Instagram, a famosa atriz compartilhou uma foto, em que aparece relaxando, com uma taça de vinho nas mãos e na companhia do maridão, Mauro Farias.



Na ocasião, a também humorista optou por exibir a boa forma de dar inveja, aos 53 anos de idade, de biquíni.



“Sextou”, escreveu ela, na hora de legendar a publicação, que, aliás, rendeu muitos elogios para o casal, inclusive deixados por famosos.



