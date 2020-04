Herança pesada: os camisas 7 do Manchester United pós-Cristiano Ronaldo

Em alguns clubes, a camisa que pesa é a 10. Em outros, a 9 traz uma responsabilidade maior. No Manchester United, o número mais emblemático é o 7, de Eric Cantona, David Beckham e, mais recentemente, ​Cristiano Ronaldo. Desde o craque lusitano, no entanto, o clube inglês tem encontrado dificuldades em sua busca por um herdeiro digno para a camisa 7. Confira, a seguir, os sucessores que acabaram não prosperando em Old Trafford:

1. Michael Owen

O ex-Bola de Ouro (2001) foi contratado gratuitamente pelo United na mesma janela em que Cristiano Ronaldo partiu ao Real Madrid. Vestiu a camisa 7 ao longo das três temporadas em que esteve no clube vermelho antes de rumar ao Stoke City, último clube que defendeu antes de anunciar aposentadoria. Pelos ‘Diabos Vermelhos’, anotou somente 17 gols em 52 partidas disputadas, números bem modestos para um atacante de seu calibre.

2. Antonio Valencia

O lateral-direito equatoriano, que chegou ao Manchester no mesmo verão que Michael Owen, aproveitou a despedida do centroavante inglês para assumir o número 7, bem no início de seu quarto ano como Red Devil. Trajou a pesada camisa durante toda a temporada de 2012/13, do último título inglês pela equipe vermelha. Na temporada seguinte, voltou a vestir o número 25.

3. Ángel Di María

Pelas cifras aplicadas pelo United nesta contratação – quase 60 milhões de libras, em 2014 -, a expectativa era de que argentino fincasse raízes no maior campeão inglês. Mas o enredo que testemunhamos foi o exato oposto: apenas quatro gols e doze assistências ao longo de apenas uma temporada com Red Devil. Foi negociado no verão de 2015 ao Paris Saint-Germain.

4. Memphis Depay

A vaga do argentino seria preenchida pelo holandês, que também passou um ano e meio no clube entre o verão de 2015 e o inverno de 2017. Na primeira temporada, foi titular em 27 de 45 partidas, anotando sete gols e seis assistências. Não gerou o impacto esperado e foi perdendo espaço, se despedindo precocemente de Manchester rumo ao Lyon, onde está até hoje.

5. Alexis Sánchez

O chileno chegou ao Manchester em janeiro de 2018 e, até a metade de sua jornada no clube, utilizava a camisa 7. Disputou apenas 45 partidas com um Red Devil, começando como titular em 31 delas e assinalando apenas cinco gols e seis assistências, ser erguer taças. Desde que rumou à Inter de Milão via empréstimo, a numeração ficou vaga no clube.