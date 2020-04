Holanda encerra temporada nacional em virtude do coronavírus; entenda o cenário

​Enquanto os organizadores/protagonistas de algumas das ​principais ligas da Europa buscam alternativas viáveis para a retomada da bola rolando – respeitando, é claro, as medidas de prevenção e segurança obrigatórias -, a Holanda foi por um caminho completamente inverso.

Após as autoridades políticas locais estenderem o isolamento total [lockdown] até o início de setembro, a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) declarou como encerrada a Eredivisie, a primeira divisão do Campeonato Holandês. A competição foi encerrada com oito rodadas ainda por disputar, sem que haja um campeão ou rebaixados.

Como destaca o ​Globoesporte, o Ajax, que liderava o torneio no momento da paralisação nos critérios de desempate – tinha a mesma pontuação do AZ Alkmaar, mas levava vantagem no saldo de gols -, ficará com a vaga direta para a próxima ​Champions League. O AZ, então, disputará as fases preliminares (playoffs). Feyenoord, PSV, Willem II, Utrecht e Vitesse estarão na próxima edição da Liga Europa.

Apesar de controversa, a decisão foi tomada em conjunto com os clubes e teve como principal motivação a tentativa de preservação do calendário 2020/21. Com o lockdown total no país até setembro, a temporada 2019/20 provavelmente adentraria o mês de outubro, cenário que já prejudicaria o início da próxima temporada.

