Nesse domingo, 19 de abril, uma guarnição policial do PELOPES, pertencente ao 11º BPM, estava realizando rondas ostensivas quando avistou três indivíduos em atitude suspeita, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Penedo.

Policiais então realizaram o procedimento de abordagem nos elementos e foi encontrado com um deles uma quantidade de drogas, identificada como maconha, e uma quantia em dinheiro que somava R$59,00.

Diante do fato constatado, o jovem de 19 anos de idade, com iniciais F.D.S, que não teve a identidade revelada devido à Lei de Abuso de Autoridade, foi encaminhado, juntamente com os produtos ilícitos, para a delegacia.

