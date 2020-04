Homem invade a casa de Kate Beckinsale na Califórnia

Kate Beckinsale precisou chamar a polícia no fim de semana depois de se encontrar cara a cara com um stalker. A atriz de 46 anos pediu ajuda às autoridades quando o assediador foi encontrado em sua propriedade em Brentwood, Califórnia, no dia 25 de abril.

Segundo o jornal Daily Mail, a polícia foi vista fora da casa de Kate no sábado, e estava vasculhando uma mochila que estava fora da casa.

Junto à mochila, as autoridades encontraram uma pessoa na cena, mas não se sabe se lhe dera voz de prisão.

O incidente não é o primeiro com o qual a atriz de Underworld lida, já que em 2016 um homem chamado Terry Lee Repp fez contato físico com Kate em um evento em Salt Lake City, onde tocou as costas dela e ameaçou esfaqueá-la.

No mesmo ano, Repp a seguiu até Houston, onde foi preso. Na época, a polícia disse: “Repp tem uma obsessão irracional com a vítima e viajou pelo país para ameaçá-la”.

Em 2017, Repp foi até o Tampa Convention Center para ver Kate de novo, mas a polícia estava a procura dele e o prendeu antes que ele chegasse ao painel da atriz.







Apoio ao namoro da filha



Kate Beckinsale apoia publicamente a nova relação de sua filha, a jovem atriz Lily Mo Sheen, de 20 anos, com seu novo namorado David.

Lily usou seu Instagram para publicar sua primeira foto com o namorado no final do ano passado, e a estrela de Underworld correu à seção de comentários para curtir a publicação:

“Eu apoio tanto isso que esses bobos estão fazendo”, comentou na foto.

Lily é a única filha de Beckinsale com seu ex-companheiro, o ator Michael Sheen.

A atriz de 46 anos disse recentemente que não tinha intenção de voltar a ter filhos, porque quando Lily Mo nasceu ela se sentia ainda uma criança que perdera sua liberdade, e não quer perder isso agora que já está maior.