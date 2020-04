Hulk Paraíba posa de máscara junto da noiva: ‘Coração’

Se tem uma coisa que Hulk Paraíba tem mostrado ultimamente é que ele é completamente apaixonado por sua noiva, Camila Ângelo.



Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol se declarou mais uma vez para a amada, compartilhando uma foto de ambos mascarados para se prevenirem do coronavírus.



“Que a gente se encante cada vez mais pela simplicidade, pelo que é de verdade, por tudo que vier do coração”, escreveu ele na legenda.



Os seguidores ficaram bastante encantados com a homenagem feita por Hulk, fazendo questão de elogiar o casal nos comentários.



“Belas palavras irmão, vai ser feliz a cada dia é tudo o que desejamos. Deus abençoe esta união sempre”, “A simplicidade nos oferece lindos e grandes momentos aproveitem”, “Que Deus abençoe vocês Sempre”, foram algumas das declarações feitas.



Vale lembrar que Hulk já foi casado com Iran, e foi ventilado que, logo após o divórcio, ela teria pleiteado na Justiça R$ 100 milhões e 40 imóveis.



Além disso, o atleta afirmou que não mora no mesmo apartamento que viveu com ela, a High Tower, um dos maiores arranha-céus do mundo.







Depois de desabafar nas redes sociais sobre a invasão de sua privacidade, Hulk Paraíba voltou a descontrair na web neste sábado (18).



Ao lado da noiva, Camila Ângelo, com quem divide o mesmo teto num suntuoso apartamento na China, o jogador do Shangai SIPG dividiu com seus fãs e seguidores um momento animado em que os dois fizeram uma dancinha com os pés, cujos passos viralizaram na internet, desafiando famosos e anônimos.



Sempre muito discretos e raramente posando juntos, Hulk e Camila mostraram um lado até então desconhecido dos seguidores e esbanjaram simpatia ao som do Bonde R300.







