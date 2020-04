Ídolo da Inter, Zanetti surpreende ao apontar melhor parceiro de time: ‘Maior que Ronaldo’

​Ao dedicar quase duas décadas de sua carreira profissional à Inter de Milão – foram incríveis 19 anos vestindo a camisa do clube italiano -, Javier Zanetti compartilhou os gramados e os vestiários com alguns dos maiores que esse esporte já viu.

Através da plataforma Instagram Live, o lendário lateral bateu um papo com seu compatriota e ex-companheiro de time, Esteban Cambiasso. Durante a conversa, foi questionado sobre qual teria sido o melhor jogador com quem atuou ao longo da carreira. A resposta surpreendeu:

“Quando Ronaldo chegou do Barcelona, ele era simplesmente incrível. Mas se eu tivesse de dizer apenas um nome, diria Roberto Baggio. Tinha o equilíbrio perfeito entre qualidade e paixão. Tenho uma grande admiração por Baggio e certamente não sou o único”, cravou.

Apesar da resposta curiosa do ex-lateral argentino, o impacto gerado por ​Ronaldo e Baggio em suas respectivas trajetórias no clube de Milão foram bem distintos: enquanto o atacante italiano anotou apenas 17 gols ao longo de duas temporadas na capital, o Fenômeno vestiu a camisa nerazzurri por cinco temporadas, com 59 gols em 98 partidas.

