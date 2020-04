Ídolo do Santos, Léo fala sobre possível retorno de Robinho à Vila Belmiro

​ Nesta terça-feira (7), o ex-lateral do ​Santos , Léo, concedeu uma entrevista à Fox Sports e tratou de diversos assuntos relacionados ao alvinegro praiano. O ídolo ainda falou sobre o possível retorno do atacante Robinho, saída de Jorge Sampaoli, Flamengo e Neymar. O recorte é do ​UOL Esporte .

Em bate-papo, o antigo lateral-esquerdo disse não pensaria duas vezes em trazer o camisa 70 do Istanbul Basaksehir, da Turquia. “Para ontem. É uma qualidade muito grande, um jogador totalmente identificado. Tem totais condições de exercer sua profissão. Traria (o Robinho) para ontem”, destacou.

Léo acrescentou falando sobre o craque Neymar e comparou o 10 do Paris Saint-Germain com o Rei das Pedaladas. “Cada um foi importante no seu momento. Eu sempre falo que o Neymar é um Robinho mais evoluído. É o mesmo jeito. E os dois tiveram o privilégio de jogarem juntos (2010), isso é importante. Os dois foram muito importantes nas passagens deles”, completou.

Em sequência, o ex-jogador falou que é preciso superar a ‘Era Sampaoli’ e pediu paciência com o novo comandante. “Tem que deixar o Jesualdo trabalhar. É muito pouco tempo, e agora é um recomeço. É difícil. Ele está vivendo sob pressão o tempo inteiro, e o Jesualdo é um bom treinador”, pontuou.

Léo ainda fez duras críticas ao “saudosismo” ao atual comandante do ​Atlético. “O que o Santos não pode hoje é ser refém do que ele passou, do que foi na temporada passada. Passou, fez uma temporada boa, mas não conquistou título. A verdade é essa. Você marca com títulos, não com vitórias. Ele não ganhou título nenhum. É até estranho o torcedor do Santos ficar tão apavorado e vivendo daquilo que passou, sendo que não conquistou”, ressaltou.

Por fim, o ídolo santista não fugiu da pergunta e respondeu qual time ganharia em um confronto direto: o Santos de 2011 ou o ​Flamengo de 2019. “Ia ser uma briga boa, porque aquele time de 2011 era muito bom. Difícil. É muito parecido. Por ser santista, eu vou falar que (o melhor) é o Santos, mas é difícil. O Flamengo, hoje, tem uma equipe que enche os olhos, joga para frente, muito equilibrada. Acredito que os dois. Não tem uma equipe melhor. O Flamengo enche os olhos, e aquela equipe do Santos encheu também”, encerrou.

