Idris Elba fica sem segunda temporada de série

A série de Idris Elba para a Netflix, Turn Up Charlie, foi cancelada após apenas uma temporada, confirmou o jornal Daily Mirror.

O programa, que também foi criado por Idris, mostra o ator como um DJ de sucesso, que é forçado a se tornar uma babá, estreou em março de 2019 com críticas boas e ruins, e agora o seriado de comédia foi oficialmente cancelado.

“Idris esperava lançar uma segunda temporada e estava trabalhando em novas ideias, mas não conseguiu fazê-lo funcionar”, disse uma fonte à publicação. “Netflix e Idris simplesmente não concordaram.”

A notícia chega depois que Idris Elba falou sobre suas esperanças de ter uma segunda temporada.

“É muito emocionante. Estou envolvido com a criação do roteiro, que está principalmente semeando histórias”, disse ele na época. “Existem personagens que têem suas próprias narrativas agora.”

Idris, que recentemente se recuperou do coronavírus, ainda não abordou o cancelamento do programa em suas páginas de mídia social.

Quarentena anual para celebrar fim da pandemia

Idris Elba já pensou no que deve ser feito quando a pandemia de coronavírus for resolvida. Enquanto ele e sua esposa continuam sua jornada de recuperação após testes positivos para COVID-19, o ator inglês sugeriu que as pessoas comemorassem o final da crise realizando quarentena anual.

Como embaixador da Boa Vontade da ONU, o ator de 47 anos compartilhou seu pensamento sobre o assunto em uma entrevistaque concedeu à agência The Associated Press.

“Eu acho que o mundo deve levar uma semana de quarentena todos os anos apenas para lembrar dessa vez. Lembrar-se um do outro”, sugere.