Idris Elba sugere uma quarentena anual, após a crise

Idris Elba já pensou no que deve ser feito quando a pandemia de coronavírus for resolvida. Enquanto ele e sua esposa continuam sua jornada de recuperação após testes positivos para COVID-19, o ator inglês sugeriu que as pessoas comemorassem o final da crise realizando quarentena anual.

Como embaixador da Boa Vontade da ONU, o ator de 47 anos compartilhou seu pensamento sobre o assunto em uma entrevistaque concedeu à agência The Associated Press.

“Eu acho que o mundo deve levar uma semana de quarentena todos os anos apenas para lembrar dessa vez. Lembrar-se um do outro”, sugere.



Idris Elba não consegue voltar para casa após diagnóstico



Elba também compartilhou a experiência dele e de sua esposa com o novo vírus: “Definitivamente foi assustador, inquietante”, afirmou, acrescentando que essa pandemia serviu como um lembrete de que ‘o mundo não depende do seu tempo’.







Na ocasião, Idris chamou a atenção para o Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), que se concentra nos agricultores e produtores de alimentos nas áreas rurais. Ele expressou sua crença de que as pessoas nas áreas rurais e pobres provavelmente serão fortemente afetadas pela pandemia.



Preso nos Estados Unidos



Há alguns dias Idris Elba confessou que se sentia ‘preso no limbo’ por causa da quarentena do coronavírus. A ex-estrela de Wire e sua esposa, Sabrina Dhowre Elba, deram positivo para o vírus no começo do mês passado e tiveram alguns sintomas leves e seu período de quarentena terminou, porém eles estão no Novo México ainda e não conseguem pegar um avião para voltar à Londres.

O ator lamenta não poder fazer nada nesse momento e disse em uma mensagem de vídeo postada em suas redes sociais no dia 31 de março:

“Estamos bem, sem sintomas. Passamos o período de quarentena, mas estamos meio que no limbo – não podemos pegar um avião para casa. Então estamos sem fazer nada por enquanto. Mas fora isso estamos bem, e agradecemos por isso. Acho que o pior provavelmente já passou”, explicou.



Idris Elba incentiva os jovens a mudar o mundo para a próxima geração







O ator de 47 anos disse que ele e Sabrina estão ‘mentalmente saudáveis’ e admitiu que está aliviado pela doença não fazê-lo se sentir tão doente quanto ele esperava.

Na época comentou:

“Tentando me manter otimista. Espero que vocês também estejam, se mantendo saudáveis e não se preocupando muito ou entrando em pânico. Eu achei que definitivamente sofreria com isso, por ser asmático. Mas graças a Deus eu passei por isso, você também vai passar (…) Um grande reconhecimento àqueles que estão ajudando as pessoas, especialmente os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que estão fazendo seus trabalhos: vocês são maravilhosos e todos deveríamos apreciá-los. E a todos que estão passando por momentos financeiros difíceis: aguentem. Isso vai ser difícil, mas mantenham a cabeça erguida, ok? Espero que estejam bem. Vamos lutar contra essa coisa e vai ficar tudo bem, gente”, indicou.