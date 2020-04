Iggy Azalea deve dar à luz a qualquer momento, diz site

Boatos de que Iggy Azalea está grávida continuam circulando na Internet, apesar dela nunca ter confirmado a notícia.

E desta vez, uma fonte do site Gossip of the City alega que a rapper australiana vai dar à luz seu primeiro filho a qualquer momento, em Atlanta.

Os detalhes sobre quando exatamente ela vai dar à luz permanecem desconhecidos, embora a publicação afirme que será ‘muito em breve’. Além disso, o site afirma que Iggy está editando suas fotos nas redes sociais para parecer que ela não está grávida, porém desde que a barriga ficou difícil de esconder, ela tem evitado ser fotografada.

Até o momento Iggy ainda não respondeu aos boatos.



Iggy Azalea fez procedimento para diminuir risco de câncer



Os rumores de sua gravidez começaram a aparecer em dezembro, depois que uma revista afirmou que ela estava esperando seu primeiro filho com Carti. Na época, devido às especulações, ela publicou várias fotos mostrando sua barriga plana.







Iggy e Carti começaram a sair em 2018. Teriam terminado em 2019, porém mais tarde em dezembro se reconciliaram e se mudaram juntos em uma nova casa em Atlanta.

Os dois sempre mantiveram seu relacionamento o mais discreto possível.



Iggy Azalea se declara ao Brasil: ‘Meus maiores apoiadores’







Problemas com a justiça



Enquanto supostamente espera seu primeiro filho, Playboi Carti foi preso há algumas semanas atrás, acusado de posse de drogas e armas. A prisão aconteceu no condado de Clayton, na Geórgia, quando as autoridades pararam seu Lamborghini.

Os policiais encontraram no veículo 12 sacos de maconha, três armas, Xanax, codeína e oxicodona.

Jordan Carter, nome verdadeiro do cantor, que era namorado de Iggy Azalea, foi inicialmente parado pela viatura porque as placas do Lamborghini haviam expirado.



Ex de Iggy Azalea, é preso com drogas e armas







Outra pessoa, chamada Jaylon Tucker, foi presa com o rapper de 23 anos e ambos foram levados para a cadeia de Clayton County.

As autoridades mostraram em fotos os itens supostamente descobertos no Lamborghini.

O rapper pagou fiança, mas deve responder ao processo.



Iggy Azalea lança The Girls, com Pabllo Vittar. Veja!