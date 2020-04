Imprensa europeia repercute possível ida de Caio Henrique para o Porto

​A venda de Alex Telles para o Paris Saint-Germain tem tudo para se tornar uma realidade na próxima janela de transferências, ou seja, antes do início da temporada 2020-2021 do futebol europeu. Pois, diante deste cenário, Caio Henrique, atualmente emprestado ao Grêmio pelo Atlético de Madrid, surge como um possível substituto do atual lateral-esquerdo do Porto, e este fato já é manchete principalmente na imprensa portuguesa.

A equipe portuguesa entende que será praticamente impossível segurar Alex Telles por mais tempo. Por isso, o atual atleta tricolor seria, no momento, o principal candidato a ocupar esta vaga. O ​jornal Record, por exemplo, destaca que o caminho estaria aberto para esta investida, uma vez que o time espanhol, do técnico Diego Simeone, não tem interesse em levá-lo de volta. O texto, inclusive, é claro, ao falar que o jogador não encantou o argentino.

Caio Henrique está no Grêmio desde o início da temporada. Aliás, desde o final do último Campeonato Brasileiro começou a se falar da chance de o lateral parar na Arena. Destaque do ​Fluminense em 2019, ficou ainda mais valorizado depois de integrar o elenco da seleção brasileira sub-23 que disputou o Pré-Olímpico, garantindo vaga para os Jogos de Tóquio. O ex-meia Deco, empresário do jogador, negou a existência de qualquer tipo de contato e salientou que o profissional, com contrato até o final do ano, ficará em Porto Alegre.

