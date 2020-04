Imprensa turca repercute interesse do Galo em atleta do Galatasaray; negociação tem aval de Sampaoli

​A repaginada do Atlético-MG segue a todo vapor, mesmo em plena pausa global do futebol. Com as chegadas de ​Alexandre Mattos e Jorge Sampaoli, o clube tem aproveitado o momento para reestruturar a montagem de seu elenco. Algumas saídas estão em pauta, como a de Patric para o Sport, mas as chegadas também fazem parte do novo plano atleticano.

E é justamente por conta do adeus do lateral-direito rumo a Pernambuco que o Galo passou a monitorar com muita ênfase suas opções de reforços no setor. Mariano, atualmente no Galtasaray, agrada ao técnico argentino e entrou no radar alvinegro. A informação, inclusive, já foi repercutida na Turquia, no site ​Takvim.com. De acordo com a publicação, Sampaoli virou fã do atleta de 33 anos quando o comandou no Sevilla.

O contrato do jogador com os turcos vai até 30 de junho, motivo pelo qual as especulações vêm aumentado a cada dia que passa. Antes do Atlético, o Flamengo também foi mencionado como um dos possíveis destinos, além do Fluminense, clube por onde chegou a conquistar um Brasileirão em 2010.

