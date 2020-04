Incêndio atinge o barracão da Unidos do Viradouro

A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, teve uma manhã tensa nesta quinta-feira (30). Um incêndio iniciou por volta das 7h, no barracão da Unidos do Viradouro, atual campeã da folia carioca.



De acordo com a assessoria da agremiação no momento em que o incêndio começou, apenas um funcionário da portaria estava no local. O colaborador conseguiu sair após acionar o corpo de Bombeiros.



O fogo iniciou em uma alegoria e atingiu o terceiro andar, onde fica a parte administrativa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Brigadistas de incêndio que dão plantão na Cidade do Samba minimizaram a situação e logo bombeiros chegaram. O fogo foi contornado às 10h30.



Por conta do incêncio, houve alterações no trânsito da região. O transporte VLT operaram de forma parcial e a Via Binário do Porto ficou interditada no sentido Praça Mauá. No sentido Rodoviária, foi montada uma faixa reversível.







Ajuda no combate ao Covid-19



Enquanto os preparativos para o carnaval não iniciam, alguns barracões de escolas de samba têm funcionado para a desmontagem de alegorias do último desfile e para ajudar na confecção de máscaras de pano, indispensáveis na prevenção do novo coronavírus, como é o caso da Unidos do Viradouro.







Além do vigilante, outros dois colaboradores da costura chegavam para o trabalho, quando perceberam o fogo.



A Unidos do Viradouro é a atual campeã do carnaval da cidade do Rio de Janeiro.



Fumaça no vizinho



A fumaça invadiu o barracão da União da Ilha, que fica ao lado do da Viradouro, mas não houve nenhum problema no local.