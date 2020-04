Inep: Estudantes que não conseguiram solicitar isenção terão gratuidade no Enem 2020

Objetivo é garantir benefício aos estudantes que não conseguiram solicitar a isenção em função da pandemia do coronavírus, mas que preenchem requisitos do edital.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai garantir a gratuidade da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 aos participantes que atendem aos requisitos legais estabelecidos em edital e que não conseguiram realizar a solicitação do benefício devido a paralisação das aulas em estados e municípios.

De acordo com o presidente do Inep, Alexandre Lopes, o objetivo é não prejudicar estudantes de escolas que tiveram as atividades suspensas em estados e municípios em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A concessão da gratuidade será dada pelo Inep, sem necessidade de solicitação pelo participante, durante o período de inscrição do exame, que acontecerá entre os dias 11 e 22 de maio.

Podem obter a isenção da taxa de inscrição estudantes que:

Cursam a última série do ensino médio em 2020, em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica;

Cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O prazo previsto em edital para estudantes de todo o país solicitarem a isenção aconteceu de 6 a 17 de abril. Os resultados dos cerca de 3 milhões de pedidos recebidos pelo Inep serão divulgados em 24 de abril.

Enem Digital – As datas de aplicação do Enem Digital foram alteradas para os dias 22 e 29 de novembro. O Enem impresso permanece previsto para ser aplicado em 1º e 8 de novembro.

Com informações do Inep.