Ingrid Guimarães usa cachorro como peso para treino em casa

Em época de quarentena de coronavírus, fica difícil praticar exercícios físicos longe da academia ou sem poder sair de casa. Porém, nada é impossível.



Nesta quarta-feira (22), o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, mostrou as pessoas que conseguem driblar as barreiras do isolamento social e mantêm a rotina fitness e a boa forma com treinos em casa.



Uma delas é Ingrid Guimarães, que dá um jeitinho especial e inusitado para malhar: com seu cachorro como peso.



Ingrid Guimarães posa com cães na quarentena: ‘Foto de amor’



Bem-humorada, a atriz mostrou que conta com a ajuda do cãopanheiro para colocar a musculação em dia. Em seu Instagram, ela também publicou um registro do momento. Confira!







Além dele, ela também usa sacos de feijão para turbinar a hora da ginástica e mostra que não fica parada nem mesmo dentro de casa.



Ingrid ainda declarou que outra atividade física que toma conta de seus dias é a dança. Tanto em seu Instagram, quanto no programa com Fátima, ela exibiu seus vídeos dançando com a filha a coreografia de Manu Gavassi no Big Brother Brasil 20, mostrando também que as duas são fãs do programa.







Na ocasião, em que apareceu toda arrumada e maquiada no ao vivo, Ingrid Guimarães também se mostrou bastante divertida e brincou com o fato de estar produzida para a televisão.



“Fátima, só você para me fazer colocar uma roupa, um sapato e um batom”, disse ela, que gosta de ficar bem à vontade em casa, sem se preocupar muito com a aparência.







Como vocês têm passado a quarentena? Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) tem passado assim… do jeitinho dela. #Encontro pic.twitter.com/0OYPIxiXt9

— Encontro com Fátima (@EncontroFatima) April 22, 2020







Vale destacar que a artista adora compartilhar seus momentos durante a quarentena em suas redes sociais e é sempre muito engraçada. Vale a pena conferir!







Ingrid Guimarães sobre arte: ‘Não tem a ver com estética’



Ingrid Guimarães posta agradecimento a médicos



Inspire-se nos pijamas dos famosos para ficar em casa