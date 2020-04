Inimizade entre Debra Messin e Megan Mullally causa tensão em série

Os criadores de Will & Grace, David Kohan e Max Mutchnick, não desmentiram os rumores de que suas co-protagonistas Debra Messing, de 51 anos, e Megan Mullally, de 61, tenham uma inimizade secreta entre si.

Em conversa com a revista Entertainment Weekly sobre o programa que finalizou sua recente temporada final com 18 episódios, Mutchnick comentou:



“Sempre trabalhamos com esse tipo de lema, de que tudo se trata de trabalho”, afirmou ao ser questionado sobre os rumores de uma briga, depois de Mullally se afastar do programa por vários episódios.

Mas deu a entender que sim foi certo o boato de tensão no set de Will & Grace:

“Trata-se apenas de trabalho. E se nos mantivermos fiéis a isso, então manteremos fora o que aconteceu no set naquele ano, porque não tinha que interferir nas histórias que queríamos contar.”, comentou.

“Não foi um ano fácil, mas o legado permanente do show é muito mais importante para nós do que qualquer disputa que tenha acontecido”, explicou.

Mullally esteve notavelmente ausente de dois episódios dessa temporada, o que provocou rumores de uma longa disputa dela com Messing.

Na época, o ator Erick McCormack, que interpreta Will no famoso seriado, já tinha negado antes as afirmações à revista US Weekly:

“Parece loucura. É uma loucura! Acho que as pessoas se preocupam demais com isso. Nós quatro parecemos uma casa em chamas. Foi sempre assim”, explicou.

Will & Grace foi ao ar pela primeira vez na NBC de 21 de setembro de 1998 a 18 de maio de 2006, durante um total de oito temporadas, e retornou à nona temporada em 28 de setembro de 2017. Durante sua transmissão, Will & Grace foi uma das séries de televisão de maior sucesso com um personagem principal homossexual.

Em 26 de setembro de 2016, o elenco se reuniu para um especial de 10 minutos (lançado online), instando os americanos a votarem nas eleições presidenciais de 2016. Após o sucesso da reunião especial, a NBC anunciou que estava explorando o ideia de voltar para mais uma temporada de Will & Grace.



