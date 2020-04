Inscrições abertas para Concurso na Universidade Estadual Paulista – UNESP

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público (Nº 26/2020) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Reitoria, com 09 vagas para diferentes áreas de formação.

O candidato será contratado pelo regime da CLT devendo prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.

Vagas:

Analista de Informática I (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas Institucionais)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: São Paulo

São Paulo Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior completo em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciência da Computação.

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciência da Computação. Jornada de trabalho: 40hrs

Analista de Informática I (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas para Pesquisas e Práticas Pedagógicas)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: São Paulo

São Paulo Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior completo (Bacharel, Licenciatura ou Curso Superior de Tecnologia) na Área de Informática ou Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Ensino Superior completo (Bacharel, Licenciatura ou Curso Superior de Tecnologia) na Área de Informática ou Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Jornada de trabalho: 40hrs

Analista de Informática I (Área de atuação: Desenvolvimento de Sistemas)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: São Paulo

São Paulo Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior completo

Ensino Superior completo Jornada de trabalho: 40hrs

Analista de Informática I (Área de atuação: Redes)

Número de vagas: 2

2 Cidade-sede: São Paulo

São Paulo Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior completo em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Tecnologia em Processamento de Dados.

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Tecnologia em Processamento de Dados. Jornada de trabalho: 40hrs

Assistente Social (Área de atuação: Permanência Estudantil)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: Botucatu

Botucatu Vencimento: 155,32

155,32 Requisitos exigidos: Ensino Superior em Serviço Social, Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS.

Ensino Superior em Serviço Social, Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. Jornada de trabalho: 30hrs

Contador

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: São Paulo

São Paulo Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior em Ciências Contábeis, Registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Ensino Superior em Ciências Contábeis, Registro no Conselho Regional de Contabilidade. Jornada de trabalho: 40hrs

Enfermeiro (Área de atuação: Saúde e Segurança do Trabalhador)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: Assis

Assis Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior em Enfermagem, Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Ensino Superior em Enfermagem, Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, Especialização em Enfermagem do Trabalho. Jornada de trabalho: 40hrs

Enfermeiro (Área de atuação: Saúde e Segurança do Trabalhador)

Número de vagas: 1

1 Cidade-sede: Rio Claro

Rio Claro Vencimento: R$ 5.540,48

R$ 5.540,48 Requisitos exigidos: Ensino Superior em Enfermagem, Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Ensino Superior em Enfermagem, Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, Especialização em Enfermagem do Trabalho. Jornada de trabalho: 40hrs

Inscrições:

A inscrição deverá ser efetuada, das 10 horas de 07 de abril de 2020 às 23h59min de 06 de maio de 2020, exclusivamente pela internet no site da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Provas:

Os candidatos realizarão prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório, prova dissertativa – de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório. As provas serão aplicadas nas cidades de São Paulo, Botucatu, Assis e Rio Claro/SP.

A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 05 de julho de 2020, no período da manhã. A prova dissertativa e a prova de títulos serão aplicadas no mesmo dia e local da prova objetiva, no período da tarde.

A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, contado da data da publicação da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.