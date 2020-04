Inscrições abertas para o Programa de Estágio Elanco

A Elanco é uma empresa global de saúde animal que desenvolve produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais domésticos e de produção em mais de 90 países. O Programa de Estágio Elanco tem o objetivo de desenvolver novos talentos preparando-os para o mercado de trabalho e contribuindo para o seu aprendizado e crescimento profissional.

As inscrições vão até o dia 4 de maio de 2020 e os selecionados atuarão na cidade de São Paulo. O início do Programa está previsto para junho de 2020 com duração de dois anos e bolsa de estágio no valor de R$2.300,00.

Pré-Requisitos para inscrição

Superior em andamento com previsão de conclusão a partir de junho de 2022 ou disponibilidade para estagiar por dois anos (período matutino ou noturno);

Conhecimento do Pacote Office.

Inscrição

A inscrição para o Programa de Estágio da Elanco deve ser realizada pelo site, onde o interessado deve pesquisar por “Elanco” e inscrever-se até o dia 4 de maio. A fim de evitar que os candidatos se desloquem pela cidade por conta do surto de coronavírus, todas as etapas do processo de seleção dos estagiários, incluindo uma entrevista gravada, serão realizadas via plataforma virtual. Apenas a última fase, com data a ser definida, poderá vir a ser realizada pessoalmente.

Vagas

As vagas previstas nesta edição do Programa são voltadas a alunos de todas as universidades matriculados nos cursos de Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Recursos Humanos, Jornalismo, Comunicação, Marketing, Relações Internacionais, Medicina Veterinária, Zootecnia e cursos afins e que estejam a, pelo menos, dois anos de serem concluídos.

Não é exigida qualquer experiência profissional prévia, apenas conhecimentos em pacote Office e inglês – que pode variar desde o conhecimento básico ao avançado, dependendo da vaga em questão. Também não há um limite de idade para participação.

Áreas de Atuação

Treinamento de Vendas

Preços (Finanças)

Veterinária (Marketing Avicultura)

Benefícios