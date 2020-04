Inscrições para o BBB21 estão abertas

Durante a final do BBB20, da TV Globo, Tiago Leifert anunciou que as inscrições para o BBB21 já estão abertas.



“As seletivas vão passar por 9 cidades, e há vagas em todas elas. Mas fique ligado, tá? Porque as vagas são limitadas”, disse o apresentador.



Para participar, é preciso ter pelo 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020.



Este ano, as seletivas vão acontecer nas cidades de Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).



